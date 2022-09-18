Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Erdoğan, New York'taki Central Park'ta bir süre yürüyüş yaptı.

Erdoğan'a, yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.