Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethiyle ilgili "Konstantiniyye elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir." hadis-i şerifle başladı.
Aldığı resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişinin karşısında bulunduğunu belirten Erdoğan, "Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda, hazır olduğunuzu gösterdiniz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethiyle ilgili "Konstantiniyye elbet fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir." hadis-i şerifle başladı.
Aldığı resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişinin karşısında bulunduğunu belirten Erdoğan, "Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda, hazır olduğunuzu gösterdiniz." ifadelerini kullandı.
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