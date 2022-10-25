Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibarıyla Türkiye'nin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Başvuru sayısına Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir."
Erdoğan, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4