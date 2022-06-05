Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Erdoğan, "Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık." diye konuştu.

Erdoğan, "Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında, "Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, "TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti.