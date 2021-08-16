Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu üretim tesisleri 'salgının başından beri 'yandık, bittik' diyenlere en güzel cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada düzenlenen 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde yaptığı konuşmada, hükümet olarak salgın, yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen milletin refahını artırmaya yönelik çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Açılışını yaptıkları tesislerin çok önemli bir ortak özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Tüm dünyada belirsizliğin hüküm sürdüğü, tedarik zincirlerinde aksamaların olduğu, birçok ülkede ticari hayatın neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir işareti olan bu yatırımlar için sanayicilerimizin her birine teşekkür ediyoruz. Bu üretim tesisleri ülkemizin gücünü ve potansiyelini göstermenin yanında salgının başından beri sürekli, 'Yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına verilmiş en güzel cevaptır. Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımaktadır. Bu başarının mimarları ise Türkiye'nin gerçek potansiyelini bilen, yatırımlarını artıran sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve onlara omuz veren emekçi kardeşlerimizdir."

Erdoğan, toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen fabrikaların salgın döneminde 1670 kişiye iş imkanı sunduğunu dile getirdi.

Bu kritik süreçte sağladıkları destek ve teşviklerle daima yatırımcıların yanında olduklarını anlatan Erdoğan, bugün hizmete aldıkları üretim tesislerinin büyük çoğunluğuna teşvik belgesi vererek devletin imkanlarından faydalandırdıklarını aktardı.

Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, hizmet destek alanlarından elektrik ve doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını belirten Erdoğan, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların sadece çalışmaya, üretmeye, yeni projeler geliştirmeye odaklanabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Bunun için özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularını ülke gündeminin en üstünde tutmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, Ankara'ya kazandırdıkları 26 yeni fabrikanın yanı sıra 2 bin 500 kişi kapasiteli cami, arıtma tesisi, test merkezi, çevre analiz laboratuvarı ve enerji hatlarını hizmete açtıklarını söyledi.