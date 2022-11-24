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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba ile ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığında olduklarını belirterek, "Enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda iş birliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik." dedi.

GÜNCEL 24.11.2022, 08:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Konuşmasında, Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaretin, Devrim Lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da düzenlenen Habitat Zirvesi vesilesiyle 1996'da gerçekleştiğini anımsatan Erdoğan, kendisinin de 2015'te Türkiye'den Küba'ya cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti yaptığını söyledi.

Küba Devlet Başkanı Bermudez'in ziyaretinin ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne denk gelmesi bakımından ayrı önem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tarihi ziyaretin Türkiye-Küba ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Sayın Devlet Başkanına ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle ağustos ayında Matanzas'ta meydana gelen patlamalarda ve eylül ayında yaşanan kasırga felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerimi tekrar iletiyorum.

Bildiğiniz üzere Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz, dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile iş birliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum. Son dönemde Küba'dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Nitekim sadece bu yıl içinde Küba Başbakan Yardımcısını, Meclis Başkan Yardımcısını, Merkez Bankası Başkan Yardımcısını ve Turizm ile Enerji ve Madenler bakanlarını ülkemizde ağırladık."

Bermudez ile görüşmelerinde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi kuvvetlendirme yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır." dedi.

Erdoğan, Bermudez ile Türkiye-Küba ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığını teyit ettiklerini bildirerek, "Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut iş birliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanının Çin'i ziyaretinin ardından dönüş yolunda İstanbul'da iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen Türk Hava Yollarının, başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin her boyutuna önemli katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde değerli dostumun da destekleriyle Türk şirketlerinin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır. Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde TİKA'nın Küba'da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Türkiye ve Küba, koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır. Bundan sonraki süreçte de ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık. Güçlü sağlık altyapılarına sahip iki ülke olarak bu alandaki iş birliğimizi de çok daha ileri seviyelere taşıyacağız.

Küba'nın Afrika başta olmak üzere gönderdiği tıbbi ekipler, sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu ülkelerde adeta bir can simidi olmuştur. Türkiye de Afrika'da aynı anlayışla asırlar boyunca sömürülen bu kıtanın insanlarına yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Küba ile bu bağlamda Ekvator Ginesi'nde ortak bir proje gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, dost Küba halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum. Sayın Diaz-Canel'in ziyaretinin, bugün aldığımız kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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