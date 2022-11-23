Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Bu sabah erken saatlerde meydana gelen Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlara Allah'tan acil şifalar temennisinde bulundu. Erdoğan, "Deprem, Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık." diye konuştu.

Erdoğan, kurumların, depremden etkilenen yerlerde gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalarla bina altyapımızı yeniliyor kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Bu amaçla 2022'yi Deprem Tatbikat Yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi, hem deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu hem de yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan beladan muhafaza eylesin, beterinden korusun." sözlerini sarf etti.

"Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hizmete açtıkları Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, yeni Yusufeli yerleşim bölgesinin ve yeni Yusufeli yollarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli'nin üreteceği enerji ve depolayacağı suyla ülkenin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunacağına işaret eden Erdoğan, "Yusufelili kardeşlerimize ülkemizi bu hizmeti kazandırmak için evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bırakıp yeni yerleşim yerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İlçe merkezindeki konutları, iş yerleri, kamu hizmet binaları, köy evleriyle yepyeni pırıl pırıl, modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık. Togg'u Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun teknoloji alanındaki sembolü olarak alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı'na da Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz." ifadesini kullandı.

Yusufeli Barajı'nın ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden ve onları kutlayan Erdoğan, "muhteşem" olarak nitelendirdiği projeye ilişkin video görüntülerini izletti.

"Rabb'im hepimizi eseri olmayan gafillerden uzak eylesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın, ekonomiye yıllık 5 milyar liralık katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Yılda 5 milyar lira inşallah buradan geri dönüşüm var. Bu ne demek? 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyar liraya bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. Bay Kemal görüyorsun işte. Neyi, nereden, nasıl yaptığımızı öğren, sonra 'Kaynak nereden?' deme. Yeri gelir milli bütçeden, yeri gelir uluslararası piyasadan ama biz yaparız. Aramızdaki fark bu." diye konuştu.

Erdoğan, projeye işaret ederek, "Görüldüğü gibi ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık. Ne diyor gönül sultanı, 'Kamil odur ki, koya dünyada bir eser; eseri olmayanın yerinde yeller eser. Rabb'im hepimizi eseri olmayan gafillerden uzak eylesin." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve G20 Liderler zirvelerine katılarak Türkiye'nin çok yönlü diplomasi çabalarında yeni mesafeler katedilmesini sağladıklarını anlatan Erdoğan, yürüttükleri diplomasi trafiğiyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerini, kabine toplantısı sonrasında yapacağını bildirdi.