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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve yetkililerden merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bir grup eşlik etti.

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