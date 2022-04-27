Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı medeniyeti dünyayı yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'na katıldı.

Abdülvehhab Evvab Efendi Cami İmam Hatibi Hafız Abdüllatif Efe'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, "Kalem" adlı video katılımcılara izlettirildi.

Programdaki konuşmasına katılımcıların Ramazan-ı şerifini ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine, rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini diliyorum." dedi.

İstanbul Mushafı eserinin, İslam Medeniyeti'nde bu alanda ekol aline gelmiş, 10 farklı dönemin yeniden yorumlanmasıyla hazırlandığını belirten Erdoğan, Türk-İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığı İstanbul Mushafı'nı hazırlayan hattat Hüseyin Kutlu'yu tebrik etti.

İstanbul'un, ecdadın alimlere ve sanatkarlara gösterdiği ilgi, sağladığı itibar, verdiği destek sayesinde asırlar boyunca Doğu'dan ve Batı'dan gelen pek çok ilim ve sanat erbabına ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan, özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki tüm güzide isimlerinin, İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürdüğünü aktardı.