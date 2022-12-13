Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, her bir insanına sahip çıkacak, zor gününde yanında olacak güce ve dirayete sahip olduğunu vurguladı.

Hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.