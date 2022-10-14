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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gidecek

GÜNCEL 14.10.2022, 23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.

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