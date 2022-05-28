Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaretlerde bulunacağı Azerbaycan'a gitti.
GÜNCEL 28.05.2022, 12:20
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "TUR" uçağıyla saat 11.00'de Bakü'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri ile Efgan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.
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