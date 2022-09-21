Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.