Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, hazırlıklarımızı yaptık

TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılmak üzere geldiği Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu önünde otobüsten vatandaşlara hitap etti.

Şu anda Sinan Erdem Spor Salonu'nun tıklım tıklım dolu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sizler içeriye giremediğiniz için şu anda dışarıdasınız. Ama gönüllerimizin içerisinde zaten yeriniz şu anda mevcut." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye genelinde TÜGVA'nın 310 bini aşkın üyesi olduğunu aktararak, "81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin -hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor- dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. İşte sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı, 17 Bakanlık olarak, elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başakşehir İlçe Temsilciliği'nin "TÜGVA Başakşehir" diye seslenmesi üzerine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başakşehir ön almak istiyor. Tabii buradaki tüm gençler, ben inanıyorum ki hepsi Başakşehir'in taşıdığı ruh kökünü, onlar da taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz, Asım'ın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği, en ileri, uç noktalara o ruh ile yetiştirmek. Onun için de ne dedik, 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu."

"Yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin bütün bu olaylar karşısında yıpranmadığına dikkati çekerek, "Tam aksine. Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz."

Gençlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Nasıl oldu bu iş? Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan biz de geldik, geçtik. Biz kırtasiyeci dükkanlarından kitap bulamazdık, defter bulamazdık ama biz bu derdi çektik. Ne dedik? Bizim evlatlarımız çekmesin. Onlar için de en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım ve yavrularımız gayet huzurlu şekilde okula gidip bu noktada hazırlıklarını yapsınlar ve bütün sömestr en güzel şekilde, rahat bir şekilde geçirsinler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katılmak üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na geçti.