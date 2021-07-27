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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'yu resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'yu resmi törenle karşıladı

Konuk Cumhurbaşkanı Lourenço'nun içinde bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Lourenço'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Lourenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

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