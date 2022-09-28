Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur. İnternet sitelerinde 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar, demek ki teröristin arkasındalar." dedi.
Adaların silahlandırılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur." ifadelerini kullandı.
ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli." dedi.
Ukrayna'daki referandum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ukrayna'da Rusya kontrolündeki yerlerde) Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik." dedi.
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