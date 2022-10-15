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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katıldı.

GÜNCEL 15.10.2022, 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı

Patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Özçelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Makaracı köyündeki evinde Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından köyün camisine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madencinin tabutu başında bekleyen babası Yusuf ve asker olan ağabeyi Süleyman Özçelik'e taziyelerini iletti.

Rahman Özçelik'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenazeye Erdoğan'ın yanı sıra şehit madencinin yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup başkanvekilleri Mahir Ünal ve Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

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