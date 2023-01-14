Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa 'işte adayımız' diyeceği birini hala bulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda "Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için aslolan milletimizin ne dediği, ne yaşadığı, ne istediğidir. Varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın, biz 81 vilayetimizi adım adım dolaşıyoruz." dedi.

Konuşmasında, Muğlalıları selamlayan Erdoğan, programı organize edenlere teşekkür etti.

Hem eser ve hizmetlerin açılışını yapmak hem de Muğlalılar ve Fethiyelilerle kucaklaşmak için burada olduklarını belirten Erdoğan, bugün ilk olarak toplu açılış töreni gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bakanlıkların ve belediyelerin toplam yatırım bedeli 5 milyar 744 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eser ve hizmetlerin kazandırılmasında katkısı olanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Fethiye'ye geçeceklerini ve orada kendilerini bekleyen vatandaşlarla gençlerle hasret gideceklerini belirtti.

"Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız." diyen Erdoğan, aşağı yukarı her hafta sonu bir ilin misafiri olmaya, vatandaşlarla gençlerle kadınlarla esnafla yüz yüze muhabbet etmeye özel önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü bizim için aslolan milletimizin ne dediği, ne yaşadığı, ne istediğidir. Varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın, biz 81 vilayetimizi adım adım dolaşıyoruz." diye konuştu.

Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağırlarına bastıklarını ifade eden Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışarak 780 bin kilometrekare vatan toprağını eserleriyle ilmek ilmek dokuduklarını kaydetti. Erdoğan, "Allah, ömür ve milletimiz de yetki verdikçe Muğla ile birlikte tüm şehirlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabb'im yol arkadaşlığımız ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

Muhtarlar ve oda başkanlarının, demokrasinin yereldeki en önemli temsilcileri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Mahalle sakinlerinin veya oda mensuplarının teveccühüyle göreve gelen bu kardeşlerimiz, sorumluluk duygusunun ne kadar ağır bir yük olduğun gayet iyi bilirler." dedi.

"Milletimiz, basiret ve feraset sahibidir"

Kimi zaman bu vazifelerin siyasette çok daha büyük makamların ilk adımı, başlangıcı, girizgahı konumunda olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasete bu görevlerden 'bismillah' deyip akabinde ilçesine, iline hatta tüm Türkiye'ye hizmet etmiş pek çok mümtaz isim vardır. Buradaki siz kardeşlerimizden de inşallah bu şekilde temayüz edecek, siyaset merdiveninin üst basamaklarına çıkacak dostlarımız olacaktır. Milletle bağını muhafaza eden, emanete ihanet etmeyen, temsilcisi olduğu insanlara karşı mesuliyetini hakkıyla yerine getiren her bir kardeşimizin önünde kapılar sonuna kadar açıktır. Hangi makamda olursa olsun aşkla tutkuyla fedakarlıkla ülkesine ve milletine hizmet edenlerin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizim milletimiz, basiret ve feraset sahibidir. Kimin kendine hizmetkar olduğunu, kimin de göz boyamayla vakit öldürdüğünü çok iyi bilir ve görür. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız boyunca bu hakikate defalarca şahitlik ettik."

Erdoğan, "Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına geldiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bu başlığı atanlar, benim muhtar kardeşlerime hakaret ediyorlardı. 'Muhtar bile olamaz.' Yani muhtarlık öyle yüce bir makam değil ve olamazsın. Ama Rabb'im öyle bir makam nasip etti ki milletimin lütfuyla işte Cumhurbaşkanlığı makamına geldik. Allah'ın yardımı ve insanımızın desteğiyle belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ülkemize tarihinin en büyük yatırımlarını, en kapsamlı demokrasi reformlarını kazandırma imkanı bulduk."

Sağlıkta, eğitimde, adalette, güvenlikte, ulaştırmada, turizmde, tarımda hasılı her alanda, Muğla'yı ve diğer 80 vilayeti 20 sene öncesiyle mukayese dahi edilemeyecek seviyelere getirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vesayetin, yasakların, baskıların kol gezdiği bir ülkeden, millet iradesine vurulan zincirlerin tek tek parçalandığı demokratik bir Türkiye'ye kavuştuk. Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hakim kıldık. Bu süreçte milli iradenin uç beyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızın yetkilerini güçlendirmeye, özlük haklarını genişletmeye özel önem verdik. Sadece valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin kapısını değil Cumhurbaşkanlığımızın kapısını da muhtarlarımıza ardına kadar biz açtık."

"38 bin muhtarla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2015 yılından bugüne ülkenin dört bir köşesinden 38 bin muhtarla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, böylece muhtarların dertlerini, taleplerini, tekliflerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma zemini bulduğunu söyledi.

Erdoğan, bu toplantılarda sadece hasbihal etmediklerini, muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşın, mahallenin problemlerini çözdüklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Muhtarlar Daire Başkanlığının yanı sıra illerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlediklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda, 29 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ülkemizde ilan ettik. Muhtarlarımızın özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin devlet tarafından ödenmesinden maaşlarının asgari ücret miktarına yükseltilmesine, silah ruhsatı harcı muafiyetinden tek tip muhtar kimliği uygulamasına, muhtarlıkların elektrik faturalarının konut tarifesine çevrilmesinden Ankara'da hizmete açtığımız Muhtarlar Evi'ne kadar pek çok adım attık.

Göreve geldiğimizde, sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini son artışla birlikte 8 bin 506 liraya yükselttik. Bunların haricinde yaptıkları vazifenin önemine mütenasip sayısız düzenlemeyi hayata geçirerek muhtarlarımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonra sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatıkazanımların kaybedilmesi, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine dönmesi, tekrar batağa saplanması demektir". ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı masaya ilişkin, "Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini hala bulamadılar. Bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25-30 milyon oyla seçilecek cumhurbaşkanını çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı, demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, ancak kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir." şeklinde konuştu.