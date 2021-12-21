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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.

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