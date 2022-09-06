Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti.
GÜNCEL 06.09.2022, 20:50
Gün içinde Saraybosna'da bir dizi programa katılan Erdoğan, Kovaci Şehitliği'ne geldi. Burada Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine yürüdü.
Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine de çiçek bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasına icabet etti.
Kabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve Türk heyeti eşlik etti.
Şehitlikten Bosna-Hersek İslam Birliğinin (Riyaset) yeni binasını yürüyen Erdoğan, Bosna Hersek halkından büyük ilgi gördü.
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