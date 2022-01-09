Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
09 Ocak 2022 Pazar 19:37