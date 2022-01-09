Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor kim elendi
Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 61 bin 727 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında...
Akçakale sınır hattında şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı
Akçakale sınır hattında şehit olan...
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçakale ilçesindeki sınır hattında bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.