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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.
GÜNCEL 01.11.2022, 15:53
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.
Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.
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