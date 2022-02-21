Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'ndaki konuşmasına, iki yıl sonra tekrar Senegal'de bulunmaktan ve seçkin bir topluluğa hitap etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e geldiği andan itibaren gösterilen misafirperverlikten dolayı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall başta olmak üzere tüm Senegal makamlarına teşekkür etti.

Türkiye ile Senegal'in aralarındaki fiziki mesafeye rağmen daima çok yakın olduğunu ifade eden Erdoğan, Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal ile ilişkilerin mükemmel düzeydeki seyrinden memnuniyet duyduklarını söyledi.