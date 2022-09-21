Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör James Risch'i kabul etti.

GÜNCEL 21.09.2022, 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Risch'i kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ABD'li Senatör Risch'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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