Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.