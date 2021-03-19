Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yönetimiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.
Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.