Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin üyelik müzakere fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine başlamasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rutte ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında göreve başlayan hükümetle birlikte 4. kez başbakanlık sorumluluğunu üstlendiği için tebrik ettiği Rutte'ye başarı diledi.

Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini değerlendirdiklerini, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileriyle küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

"Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor"

Ukrayna'daki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını bildiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Başbakana, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim. Malumunuz perşembe günü de Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi vesilesiyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Her vesileyle sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık, tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik. Maalesef Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti, 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diploması trafiği yürütüyoruz. Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri bakanım geçen hafta Moskova ve Lviv'de mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi."

Erdoğan, ateşkes ve kalıcı barışa giden yolda ellerinden gelen desteği sunmaya hazır olduklarını bir kere daha vurguladıklarını dile getirdi.

Şartların zorluğunun farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefikleri Hollanda ile ilişkileri ve bölgesel konulardaki diyaloğu daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahip olduklarını ifade etti.