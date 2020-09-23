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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile video konferans görüşmesi yaptı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. 

Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.

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