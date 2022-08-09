Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni, protokol tribününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ile izledi.