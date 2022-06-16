Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

GÜNCEL 16.06.2022, 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başlanılan bir dönemde artık geçen her günün, her geçen haftanın kendileri için adeta hazine kıymetinde olduğunu belirtti.

Bu çerçevede, yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Derdini anlatmak, ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız. Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkacak, ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalı, asla onların peşinden de gitmemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde 2023 hedefiyle 2053 vizyonuyla insanların umutlarının ve beklentilerinin adresinin de yine AK Parti'nin olması gerektiğini belirten Erdoğan, AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet döneminin, her teşkilat mensubunun en büyük dayanak noktasının gönüllere girme kapısı olacağını söyledi.

Erdoğan, önemli olanın bu malzemeyi doğru kullanmak, iyi değerlendirmek olduğunu dile getirdi.

Her iş gibi siyasette de her işin başının insan kaynağı, insan kalitesi ve insan gücü olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Üye sayısı, 11 milyonu geçen bir partinin içinde elbette üslubuyla tavrıyla bireysel eksiklikleriyle sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. AK Parti ailesi, ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyüktür, zengindir, mümbittir. En önemlisi ise milletvekilinden il, ilçe yönetimine, belediye başkanı ve meclis üyesinden mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ve samimiyet esasına dayalı bir iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, geleni kapıdan içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Kendisine uzatılan eli tutmayan, insanlarla göz göze, gönül gönüle muhabbet kurmayan kişi, AK Parti kimliğini temsil edemez.

Siyasetin, insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen, AK Parti adına söz söyleyemez, irade ortaya koyamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan, AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar, AK Parti'de görev alanlarda aradığımız ihtiyari değil, mecburi vasıflardır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, bizimle birlikte ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil, bizimle birlikte kazanımları ve geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır."

Milli iradenin muhafızı, eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderinin, etle tırnak gibi birbiriyle iç içe geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kişisel kapris, hiçbir dar ekip dayanışması bu ulvi misyonun önüne geçemez, üstüne çıkamaz. Bileğini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi, kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz, kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum." diye konuştu.

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