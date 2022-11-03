Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, A Haber, ATV, A Para ve A News'in "Gündem Özel" ortak canlı yayınında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni öncesi, eşi Emine Erdoğan ile Togg'u kullandığı görüntüleri izleyen Erdoğan, "Her şeyden önce orası fabrika değil mi? Birileri diyordu ya 'Fabrika nerede?' diye. Burası fabrika, Togg burada üretilecek." ifadelerini kullandı.

Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni önce fabrikada çalışan bin 300 kişiyle fotoğraf çektirip, fabrikayı gezdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fabrikada her şey robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bizlere, elhamdülillah bunu nasip etti, bugünlere ulaştık." diye konuştu.

Aracın fiyatının sorulduğunu belirterek, bu konuda aceleci olunmamasını isteyen Erdoğan, "Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Bu ne demek? Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Zira buradaki babayiğitler sırada, masada oturan adamlar değil. Hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız, onlarla değerlendirmesini yapacağız ve mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre de adımımızı atacağız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ÖTV'yle ilgili yetkinizi kullanacak mısınız?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"A'dan Z'ye her şeyi o zaman konuşacağız. Şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Şunu söyleyeyim, bir elektrikli araç var önümüzde. Bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022 Temmuz ayında zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz."

"Vatandaşımız, hangisini beğenirse onu alacak"

Togg'un 5 ayrı model üretiminin olacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu üretimlerin içerisinde vatandaşımızın önüne seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte hangisini beğenirse onu alacak. Sadece otomobil değil, renklerde de seçenekler var. Dikkat ederseniz arkadaşlar renklerde de derslerine iyi çalıştılar. Hepsine değişik bir yeri koydular. Kapadokya'sından Oltu'suna varıncaya kadar yalnız bir tane eksik bırakmışlardı. O da Karadeniz. Karadeniz'de, 'Rize mi olsun, Ayder mi olsun?' dedik çalışın, getirin. Çünkü yeşil eksik. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Niye? Türkiye, yeşiller ülkesi."

Eşi Emine Erdoğan'ın Togg'un kırmızı rengini seçtiğini, bu nedenle kırmızı araçta karar kıldıklarını dile getiren Erdoğan, "İkinci bir teklif geldi. O da İlham Aliyev'den. 'İki araba ben istiyorum. İkinci ve üçüncü bana. Bunun birini makamda kullanacağım, bir tanesini de daireye.' dedi. Hatta bugün bile telefonla görüşmemizde hemen bana bunu hatırlattı. Renk konuşmadık. Zannediyorum onu Mihriban Hanım'la görüşür, ona göre bize haber verir." dedi.

Togg'un sürüşünün nasıl olduğu sorusu üzerine Erdoğan, "Araç bir defa bulunduğu noktada direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun, olduğu yerde dönüyor ama hiç döndüğünün farkında değilsin. O denli huzurlu, o denli rahat. Emine Hanım o noktada biraz şaşırdı. Orada o kadar aşırı süratle gitmedik ama ben daha önce bir test yapmıştım. O testi 160'a kadar çıkmıştım." yanıtını verdi.

Aracı kullanırken yanında TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın da olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşin başına getirdiğimiz arkadaşımız sağ olsun gerçekten işe hakim, işe sahip. Bu arada Honda'dan bir beyin daha aldılar. Şu anda o iki beyin bütünüyle şu anda Togg'u kumanda ediyorlar. Ellerine sağlık." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapılan yatırımları eleştirdiği bir video izletilen Erdoğan, "Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni dünya basınında geniş yer aldı. Yunan basınında 'meydan okuma' olarak ifade edildi. Bu ikilemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben bu zatı muhatap olmaktan artık utandım ama onda utanma yok. Tabii ortağı da öyle. 'Fabrika nerede?' diyor. İşte fabrika. 'Otomobil nerede?' diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de o gün sağ olsun açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de ortağın bir elemanı oradaydı. Muhalif medyadan takip edenler de vardı. Onlar da takdir ettiler. Hani 'eser' dersin, eser ortada. Bunun yanında 'üretilen otomobil' dersin o da ortada. Şu an itibarıyla bin 300 kişinin ortaya çıkardığı bir eser var. Sen bu eseri hala görmüyorsun. İşte Allah'ın hükmü aynen tecelli ediyor, 'Gözü var, görmez. Kulağı var, duymaz. Dili var, hakkı söyleyemez. Çünkü onların kalpleri mühürlüdür.' İşte aynen tecelli ediyor. 'Biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız dedik.' diyorlar. Bu başladı şimdi. Esasında bunların hepsine verilecek cevabımız var ama inanın buna vaktimiz yok. Yazıktır, 20 yıldır Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparken çıkıyor ve diyor ki 'Bir tane fabrikanız var mı?' Eline diline dursun. Bu kadar fabrikalar açtık. Eğitimde okullar, hastaneler inşa ettik, kendisi biliyorsunuz SSK'da genel müdürken ölüleri rehin aldılar."

Merhum gazeteci Savaş Ay'ın A Takımı programında Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı döneme ait görüntülerin olduğunu anımsatan Erdoğan, o dönemde kan revan içinde kalan 7 yaşında bir çocuğun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sen busun. Şimdi diyor ki 'Bu kadar para ödeyeceksiniz.' Bak öğren, ben ekonomistim. Bizim şu anda yap-işlet-devret ile bu eserleri üretenler, bunlara toplam bedelini ortaya koysa, bunlara faiz ödemeye kalksan altından kalkamazdı ama şimdi milli bütçeye en ufak bir yük olmuyor. Eser ortaya çıkıyor, eser ortaya çıkarken taahhüt edilen nedir? Diyelim ki hasta sayısı. Burada hasta sayısında eğer yüklenici firma burada o rakama ulaştı, ulaştı. Ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun. İnanın bunları böyle faiz hesaplarına şöyle bir masaya yatırsan çok daha karlısın devlet olarak."

"Sadece 20 şehir hastanesi aslında Türkiye'nin gurur abidesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların eskiden hastanelerde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin videonun izletilmesi üzerine de şöyle konuştu:

"Üzülmemek elde değil. Böyle yalan, böyle körlük olamaz. Sen SSK'da genel müdürlük yaptın. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. Çocukluğumun hemen hemen geneli orada geçti. SSK Okmeydanı Hastanesine muayeneye gelirdik. Oralardaki kavgalar, gürültüler ve Bay Kemal daha sonra SSK'nın genel müdürü olduğu zaman o hastanelerin hali rezaletti. Bir arkadaşımızın eşi o hastanede doğum yaparken öldü. Vermediler, rehin aldılar. Olur mu? Oldu. Bunları biz o dönemde yaşadık. Bu Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan hala, yap-işlet-devretle şehir hastanelerimize laf atıyor. Utan, utan. Gurur duy. Yok gurur duyamazsın. Sadece 20 şehir hastanesi aslında Türkiye'nin gurur abidesi. Kaldı ki tüm Türkiye'nin 81 vilayetinde şehir hastanelerinden sonra eğitim araştırma hastaneleri, bunun yanında devlet hastaneleri ve bütün ilçelere varıncaya kadar yapmış olduğumuz hastanelerle sağlıkta devrimi gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 salgınının, yap-işlet-devret modeliyle yapılan şehir hastanelerinin en büyük sınavı olduğunu vurgulayarak, "Eğer biz bu yatırımları yapmamış olsaydık, pandemiden çok büyük hasarla çıkardık. Ama Allah'a hamdolsun o yatırımlar az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Şu anda gerek şehir hastanelerinde gerek devlet hastanelerinde gerek büyük ilçe varıncaya kadar hastanelerde üretimlerimiz, yatırımlarımız devam ediyor. Çünkü yola çıkarken biz bir şey söyledik. 'Dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz.' dedik. Bir, eğitim. Her şeyin başı o. İki sağlık, üç adalet, dört emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla işi güçlendirdik. Şu anda Türkiye altyapısıyla, üstyapısıyla aynı şekilde devam ediyor. Türkiye altyapısı olmayan bir ülkeydi. Süleyman Demirel döneminde yapılan Şehitler Köprüsüne çok takıldılar. Ardından Turgut Beyin Fatih Sultan Köprüsüne çok takıldılar." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru

Tahıl koridorunun yeniden açılması hatırlatılarak yöneltilen "Putin ve Zelenskiy ile diyaloglarınıza ve nasıl çözdüğünüze dair bilgi verebilir misiniz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğiniz anda aradığımızda 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Gerek sayın Putin ile gerek Zelenskiy ile bu görüşmeleri yapıyoruz ve onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeriyle bunları görüşme, müzakere etme fırsatını buluyorum. Sağ olsun şu ana kadar ne sayın Putin'den ne sayın Zelenskiy'den olumsuz bir yaklaşım almadım. Hepsi de olumlu yaklaştılar. Bizden talepleri oldu bu taleplere elimizden geldiğince olumlu yaklaşımlı cevap verdik. Onlar da bizim bu yaklaşımlarımız karşısında hiçbir zaman bize ters yaklaşmadılar.

Sayın Putin örneğin Prag'da ben kiminle görüşüyorsam aleyhine konuşuyor. Ben şimdi samimi olayım. Ben de diyorum ki 'Yanlış yapıyorsunuz'. Çünkü Rusya gibi bir devletin başına siz her yerde bu tür olumsuz yaklaşımlar sergilerseniz kusura bakmayın, o da kendi tavrını bir lider olarak kendini ezdirmeden koyacaktır. Siz bir lider olarak bu şekilde size saldırılsa buna eyvallah eder misiniz? Etmezsiniz. Bana yapsanız da aynı şeyi ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın 3-5 ülkeden bir tanesi olan Rusya'nın başı olacaksınız, her türlü imkana sahipseniz ve kalkıp böyle saldırılara da 'evet' diyeceksiniz. Mümkün değil. Şimdi aynı durumda kendisiyle biz bunları konuşurken tabii o bu yaklaşımlarımı da gördüğü için yaşadığımız S-400 konusunda da bunları gördüğü için birileri vasıtasıyla bu tahıl koridorunun açılmasına eyvallah etmiyor."

Rusya Devlet Başkanı Putin'i salı günü aradığını ve çarşamba saat 12.00'den itibaren tahıl koridorunun açıldığını anımsatan Erdoğan, "Biz bununla da kalmayalım, gübreyi de açalım dedik. Hem tahıl hem gübre bütün bunlarla beraber de hatta bir şeyi daha bağladık. Dedik ki, örneğin Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan şu anda ölüyor. İlk etapta buralara bu tahıl naklini yapalım. Endişe etme dedik, biz bunu planlayacağız ve İstanbul'daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Cibuti, Somali, Sudan gerçekten buraların durumu hiç iyi değil. Afrika ülkelerinden başka az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara doğru da biz yine bu nakliyeyi gerçekleştireceğiz."