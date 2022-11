Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca NEF Stadyumu'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında, katılımcıları selamlayarak, Fatih'in yadigarı İstanbul'un 2053 vizyonu için gece gündüz demeden çalışanlara şükranlarını iletti.

Partisinin il teşkilatının, "Yüz Yüze 100 Gün" programı doğrultusunda İstanbul'u hane hane, sokak sokak, meydan meydan kucakladığını belirten Erdoğan, teşkilatın, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu için çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Erdoğan, 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacaklarını dile getirerek, buluşmaya İstanbul'da 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısının katıldığını vurguladı.

AK Parti ailesinin tüm fertleriyle İstanbul'un 4,5 milyon hanesine, 16 milyon İstanbullunun istisnasız hepsine ulaşmak için çalıştığını ifade eden Erdoğan, aynı çalışmayı 81 vilayetin tamamında gerçekleştireceklerini kaydetti.

"(Seçime kadar) Sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız"

Bu hafta Konya ve Artvin'de programlara katıldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üstyapısını da biz inşa edeceğiz. Biz, kuru vaat yapmıyoruz. Kurusıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye'yi, yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, müjdecisi olan 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul, her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin lokomotifliğini Allah'ın izniyle yürütecektir. Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 bin haneyi ziyaret ederek bu doğrultuda ilk adımı başarıyla attık. Seçime kadar her haneyi en az iki hatta çok daha fazla ziyaret ederek, sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Rabb'imizin 'İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır' emri ilahisi her işimiz gibi teşkilat faaliyetlerimizde de rehberimizdir. Çalışmalarımızı yine Rabb'imizin bize sıkça yönelttiği, 'akletmez misiniz?' ikazına uygun şekilde yürüteceğiz. Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun. Biz sahayı akılla, kalple, samimiyetle, emekle, azimle, fedakarlıkla, ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Yalan ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba asla boyun eğmeden, eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz."

Yapılan her işte, söylenen her sözde hakkı, hakkaniyeti ve halkı üstün tuttukları müddetçe kimsenin bileklerini bükemeyeceğini aktaran Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında tüm bu vasıflara sahip binlerce, on binlerce, yüz binlerce dava arkadaşımız var. Pendik'teki Elazığlı Abbas amcamız da bunlardan biriydi, 91 yaşında. Kendisi partimizin kuruluşundan itibaren oturduğu mahalledeki her faaliyetimize iştirak etmiş, her toplantımızda söz almış, Türkiye ve AK Parti sevdalısı bir amcamızdı. Katıldığı son toplantıda yine heyecanla davasına olan sevdasını anlatırken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede dar-ı bekaya irtihal ettik. Mekanı cennet olsun inşallah. Abbas amcamıza ve onun gibi son nefesine kadar bu yolda samimiyetle mücadele veren kardeşlerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyoruz. Dualarıyla, gayretleriyle, fedakarlıklarıyla, partimizin bugünlere ulaşmasına katkı veren her bir kardeşime de şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz."

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne kadar taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz. Gençlerimizle yaptığımız sohbetlerde de ifade ettiğim gibi biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız dava, hizmet ve eser mücadelesinin kutlu bayrağını, ülkemize ve milletimize yapabildiğimiz en çok katkıyı vererek sonraki nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize."

2023'te bayrağı zirveye dikeceklerini dile getiren Erdoğan, alandakilere seslenerek şöyle devam etti:

"Bayrağı zirveye dikmeye var mıyız? Sandığı irade, davayı namus, Türkiye'yi sevda bilen AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak şimdi sizlerden söz istiyorum. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılının son imtihanı 2023'ü alnımızın akıyla vermeye hazır mıyız? Ey İstanbul, Cumhuriyet'imizin yeni asrında dünyada Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmeye hazır mıyız? Ey İstanbul, Fatih'in İstanbul'u fethinin 600. yıl dönümü, 2053'te tüm gönüllüleri yeniden fetih için hazır mıyız? Ey İstanbul, AK Parti husumeti kisvesi altında milletimizle bin yıllık hesabını görmeye çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Ey İstanbul, bu şehri fert fert, hane hane, sokak sokak, sandık sandık, ilçe ilçe Türkiye Yüzyılı'na taşımaya hazır mıyız? Maşallah. Barekallah. Tebarekallah. Şu karşımda gördüğüm heyecan, ihtişam, şu karşımda gördüğümüz birlik, şu karşımda gördüğüm irade, inşallah 2023'teki zaferimizin müjdesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birbirine kenetlenmiş parmaklar ve bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi olduklarını belirterek, "Saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, hangi engeli koyarlarsa koysunlar vız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkarttıysak inşallah 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız." diye konuştu.