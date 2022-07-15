Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler

GÜNCEL 15.07.2022, 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşmasında, katılımcıları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi selamladı.

Katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Allah'tan millete ve tüm insanlığa, hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle daha nice bayramlar nasip etmesini diledi.

Erdoğan, bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde yaralılarımızdan daha sonra vefat edenlerle birlikte toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirindeki "Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor/Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor/Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker/Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer" dizelerini seslendiren Erdoğan, her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerler hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Erdoğan, şehitlerin, Hz. Peygambere komşu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yine diliyoruz ki Rabbim şehitlerimizi, sevgili habibinin 'livaül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında şereflendirsin. Bizi de onlarla beraber şerefyap etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine, tanklarına, silahlarına çıplak elleriyle karşı koyarken yaralanan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Hak Teala bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabi tutmasın. Evlatlarımızı kimse bizden koparmasın. Ülkemizi bu tür tehditlerle sınamasın."

Sinsi oyun 15 Temmuz gecesi yerle yeksan oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu dilden dile bir destan gibi anlatılacak dönüm noktaları olduğunu dile getirerek, milletin 15 Temmuz'da yüreğindeki imandan aldığı güçle akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak bir destan yazdığını kaydetti.

Erdoğan'ın, "Bu millet bu tür destanları yazar mı?" sözlerine katılımcılar "Yazar" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. Yaklaşık iki asırdır ayağa kalkmak istediği her dönemde bu milleti savaşla, bozgunculukla, darbeyle, vesayetle, terörle, siyasi istikrarsızlıkla, ekonomik krizle, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamdolsun bu defa yine başaramadılar. Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun, 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür" dizelerini seslendirerek, şöyle konuştu:

"İşte şimdi altılı masaları var değil mi bunların. Bu altılı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te evet bizim Mehmedimize saldıranlarla, onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele omuz omuza yürüyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla sürdüreceğiz.

Siyasi ve ekonomik güç odaklarının yeniden yapılandığı dönemde, ülkemizi bir kez daha oyun dışında bırakmak isteyenlere aradıkları fırsatı sunmayacağız.

15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler.

Tahammül edilemeyen Cumhur İttifakı değildir, asıl tahammül edilemeyen Türk milletinin iradesine sahip çıkması, kendi hedeflerine kilitlenmiş olmasıdır.

FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar kamudan temizlenmiş terör örgütü mensuplarına mavi boncuk dağıtanlardan siyasetçi olmaz.

(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz."

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz."

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