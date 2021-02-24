Cumhur İttifakı teröristleri inlerinde bitire bitire yoluna devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce, 21 Şubat 2018'de, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurdukları Cumhur İttifakı'nı, TBMM'ye verdikleri bir kanun teklifiyle hukuki zemine kavuşturma yolunda ilk adımı attıklarını hatırlattı.

Geriye doğru bakıldığında Cumhur İttifakı'nın, Türk siyasi hayatının sadece en başarılı değil aynı zamanda en ilkeli, onurlu ve hasbi ittifakı olduğunu gördüklerini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin, Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü tarihi mücadelenin başarısında çok büyük katkısı vardır." diye konuştu.

Aynı şekilde terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıyı da Cumhur İttifakı'nın bu güçlü zemininde karşılayıp boşa çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta olmak üzere yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP, bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak, ortaya da kimi bulursa doldurarak, kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde, ülkenin bütünlüğü konusunda fikir birliğine rastlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Kırk yamadan oluşan CHP heyulası"

Bu zoraki ittifakın içinde, milletin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izinin bulunamayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu zoraki ittifakın içinde, Türkiye'nin maruz kaldığı uluslararası saldırılara karşı devletinin yanında yer alma erdemini hiç göremezsiniz. Peki bu çarpık yapının içinde ne var? Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. Biliyorsunuz heyula, tek başına fiili varlığı olmayan, ancak başka bir varlıkla anlam kazanabilen maddedir. Kırk yamadan oluşan CHP heyulasını kuvveye dönüştüren ise ne milli ve manevi bir saiktir ne de insani bir hedeftir. CHP kendi başına planı, programı, projesi, hayali, hedefi, gayreti, eseri, mücadelesi olmayan, ancak bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen bir partidir."

"CHP kayıp bir partidir"

"CHP'nin içinde millet olmadığını" ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü millet, tek parti devrinden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur. Çünkü CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor. CHP'nin içinde adalet yoktur. Çünkü CHP sırtını dayadığı vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP'nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. Çünkü CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler. CHP'nin içinde sürekli istismarını yaptığı değerlerin hiçbiri yoktur. Çünkü CHP kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP'nin içinde ideal de yoktur. Çünkü bu partide insanlar gayretleri veya birikimleriyle değil, cari yapıya olan uyum yeteneklerine göre konumlandırılır. Sadece bireysel hedefleri için çalışır.

Velhasıl aslında CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır. Ülkemizin de milletimizin de vaktini ve enerjisini heba etmese, elbette CHP'nin bu hali bizi zerre kadar ilgilendirmez. Ama mesele memleket meselesi, mesele millet meselesi olunca bunları görmezden gelme hakkımız olamaz. Buradan Gazi'nin mirasına hürmeten CHP'ye gönül vermiş veya herhangi bir sebeple oy tercihini ondan yana kullanan vatandaşlarıma sesleniyorum: Görüldüğü gibi CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp, sadece siyasetin değil, tüm ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, sadece geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerimizde yaşanan manzaralar bile tek başına bu gerçeği göstermeye yeterlidir."

Erdoğan, "Ben laf etmeyeceğim. İsterseniz gelin bu görüntüleri beraberce yeniden hatırlayalım. Bunları şöyle ekranda izleyelim. Herhalde Bay Kemal de izliyordur." diyerek, "CHP'li belediyelerin beceriksizliği" başlıklı videoyu izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP; çöp, çukur, çamur. Bu kadar basit bir konuda bile vatandaşlarımıza hizmet veremeyenleri yok saymayacağız, kayıp olarak ilan etmeyeceğiz de ne yapacağız? Gelin, 84 milyon hep birlikte 2023 yılında Türkiye'ye, diğer alanlardaki hedefleriyle birlikte, gerçek anlamda bir ana muhalefet de kazandıralım. Gelin 2023'te hep birlikte yepyeni bir Türkiye'nin kapılarını aralayalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının, sadece içerideki terör sevdalılarını değil, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız etiğini ifade etti.

"Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekatları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir." diyen Erdoğan, dünyadaki her devlet gibi Türkiye'nin de kendisine yönelen tehditlere karşı mücadelesini, gerektiğinde kaynağına kadar inerek sürdürme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz. Samandağ’dan Şemdinli’ye kadar tüm sınırlarımızı, yeteri kadar derinliğe inerek güvenli hale getirene kadar durmayacağız. Balkanlardan Türkistan’a, Kafkasya’dan Afrika’ya kadar gönül sınırlarımızın tamamındaki her bir kardeşimizin, iyi ve kötü gününde yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.