Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

MHP lideri Bahçeli, "Ne ibret verici bir gerçektir ki kırk alim bir delille ikna olur da bir cahil kırk delille ikna olamaz. Farabi diyor ki, bilmek bir usta edasıyla hayata şekil vermektir. Susması gereken yerde konuşanlar, üstelik boş ve yalan konuşanların hayatın akışını bozan tortulardır." ifadesini kullandı.

Dilden dökülenlere kalbin kefaleti, kalpten geçenlere dilin tercümanının ancak onurlu, olgun ve omurgalı insanların harcı olduğunu belirten Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu harç ki bir insanın haysiyet sütunlarını, hamiyet ve şahsiyet kolonlarını inşa eder. Bunlardan mahrumiyet çekenlerin dünyası külliyen mağlubiyettir. Bu düşüncelerle, televizyonlarda farklı isimlerle gösterilen tartışma programlarını izlediğim zaman ne kadar yavan, yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığına, kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle tanık oluyorum. Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor.

Ayrıca Habertürk televizyonunda Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' isimli programın dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim Uslu'nun açıklamalarını, bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim. Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm. Meğer Türkiye'de neler oluyormuş. Türk siyasetinde ne çok konuşulan konu varmış. Hele hele MHP'nin hiç haberimiz olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş. Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar. Atıyorlar tutuyorlar ama sürekli ters köşeye yatıyorlar."

"Herkes işine baksın, falcılık yapmasın"

Habertürk, Halk TV ve KRT gibi televizyon kanallarının aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar olduğunu belirten Devlet Bahçeli şöyle devam etti:

"Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır. Sipariş üzerine görüş bildiren zavallılar ışık mı saçtıklarını zannediyorlar? Halbuki Hz. Mevlana'nın dediği gibi ışık saçmak için önce yanmak lazımdır. Gerçi insan yanar kul olur, odun yanar kül olur. Sönmüş ve silinmiş akıllarıyla yandıklarını sananlar ancak küle dönerler.

Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar ne söylesek anlamazlar. Onlar belgeli, delilli gerçeklere inanmazlar, tek sermayeleri olan dedikoduyla cehalet tünelinde küstahlığın rayını döşerler. Biliyorum ne söylesek beyhudedir. Çünkü gafile kelam nafile kelamdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşlerine de değinerek bu yöndeki görüşlerinin "berrak" olduğunu belirtti.

Konunun öncelikle bir hukuk meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İnanıyorum ki hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP'ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı ile ilgili de mesaj veren Bahçeli, "Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın." ifadesini kullandı.

"Bit için dam yakmam"

Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin ruh kökünden doğduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin yegane güvencesi olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki bit için dam yakmam, pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem.

Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur kapatılmak için vardır. Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş. 'Aklım kalbime, 'İman nedir?' diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek 'İman edeptir.' dedi.

Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil, tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır. Yusuf Has Hacib'den mülhem diyeceğim son olarak şudur, 'Sözlerim gözü olmayanlara göz, özü olmayanlara ders olsun'. Milletime de gönülden selam olsun."