Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan "To Vima" gazetesine verdiği mülakatta, Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan Yunanistan ziyareti vesilesiyle iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkileri konusunda her zaman iyimser olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İki komşu olarak aynı coğrafyada yaşamaya mahkumuz. Bu nedenle ilişkimizi çatışma yerine iş birliği ile tanımlamalıyız. Kaderimizi ve ileriye giden yolu belirlemek bizim elimizde." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'da yapacağı temasların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında NATO Zirvesi'nde yapılacak bir toplantıya zemin hazırlamaya hizmet edeceğini belirterek, ikili ilişkilerde sürdürülebilir yapıcı diyaloğun önemine dikkati çekti.

"AB tarafında siyasi irade görüyoruz"

Türkiye-AB ilişkilerinde de güven odaklı olumlu bir gündem geliştirmeye istekli olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Evet, böyle bir gündem için zemin var. Üyelik dayanışmasını ve veto hakkını kötüye kullanma eğiliminde olan bazı üye ülkeler dışında, AB tarafında siyasi irade görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, "Olumlu gündem, karşılıklı mutabakata varılan somut ve anlamlı adımlara dayanmalıdır." dedi.

Bu konuda daha bütünsel bir jeopolitik bakış açısı benimsenmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Genel olarak, Türkiye'nin AB'ye katılımı, AB'nin Avrupa ve ötesi için yapabileceği en önemli jeopolitik yatırımdır." şekline konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın AB bağlamındaki tavırlarına da değinerek, "Yunanistan, AB'yi Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınmalı ve mevcut olumlu ivmeyi benimsemelidir. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun, samimi ve anlamlı bir diyalog yoluyla başarılabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, sonunda diyalog kanallarının çoğunu canlandırmayı başardıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.