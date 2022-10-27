Son Dakika

Çocuk adalet sisteminde "risk takibi" ön planda olacak

Çocuk adalet sistemi, önleyici, onarıcı ve geliştirici mekanizmalar doğrultusunda risk takibini içeren bir yapıya kavuşturulacak, yeni sistemde çocuklara özgü uzlaştırma usulleri geliştirilecek.

GÜNCEL 27.10.2022, 13:25
Çocuk adalet sisteminde "risk takibi" ön planda olacak

Bu kapsamda, erken dönem çocuk bakım, eğitim ve gelişimine yönelik hizmetlerin sunumu ile erişilebilirliğinin artırılması ve niteliği yükseltilecek.

81 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Müdürlükleri aracılığıyla sağlıklı çocuk gelişimi ve olumlu ebeveynlik becerileri üzerine eğitimler verilecek.

Anne ve babalara yönelik, çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun beslenme, büyüme, eğitim ve oyun içerikli materyaller geliştirilecek.

Erken çocukluk dönemine yönelik beslenme, büyüme, gelişme konularında hazırlanacak içerikler, "sagligim.gov.tr" internet sitesinde paylaşılacak.

Çocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak

Çocuk adalet sistemi önleyici, onarıcı ve geliştirici mekanizmalar doğrultusunda risk takibini içeren bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde çocuklara özgü uzlaştırma usulleri geliştirilecek.

Uzlaştırma kapsamındaki suçlara yönelik 3 pilot adliyede uzlaştırma uygulamasına geçilecek. Türkiye genelinde 1000 uzlaştırmacıya uzman uzlaştırmacı eğitimi verilecek.

Suça sürüklenen çocuklar yönünden kamu davası açılmasının ertelenmesi modeli oluşturulacak ve ilk derece yargılamayla kanun yolu incelemelerinin öncelikli olarak yapılması sağlanacak.

Çocuk işçiliği ile mücadele birimleri, 81 ilde yaygınlaştırılacak

Sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında ücret karşılığı, gezici ve geçici tarım işlerinde çalışanlar başta olmak üzere çocuk işçiliğiyle mücadele edilecek.

Çocuk işçiliği ile mücadele birimleri, 81 ilde yaygınlaştırılacak, yerelde çocuk işçiliğiyle mücadele alanında çalışan ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon geliştirilecek.

Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek, risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psikososyal destek programları yaygınlaştırılacak.

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek.

Çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaçları doğrultusunda psikososyal destek hizmetleri yaygınlaştırılacak. Riskli ve a-tipik gelişim gösteren çocuklara uygun gelişimsel müdahaleler, izlenme ve yönlendirmeler yapılacak, çocuklar arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığı artırılacak.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 27 Ekim 2022
İmsak 05:56
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4