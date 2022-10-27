Çocuk adalet sisteminde "risk takibi" ön planda olacak

Bu kapsamda, erken dönem çocuk bakım, eğitim ve gelişimine yönelik hizmetlerin sunumu ile erişilebilirliğinin artırılması ve niteliği yükseltilecek.

81 ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Müdürlükleri aracılığıyla sağlıklı çocuk gelişimi ve olumlu ebeveynlik becerileri üzerine eğitimler verilecek.

Anne ve babalara yönelik, çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun beslenme, büyüme, eğitim ve oyun içerikli materyaller geliştirilecek.

Erken çocukluk dönemine yönelik beslenme, büyüme, gelişme konularında hazırlanacak içerikler, "sagligim.gov.tr" internet sitesinde paylaşılacak.

Çocuk adalet sistemi yeniden yapılandırılacak

Çocuk adalet sistemi önleyici, onarıcı ve geliştirici mekanizmalar doğrultusunda risk takibini içeren bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde çocuklara özgü uzlaştırma usulleri geliştirilecek.

Uzlaştırma kapsamındaki suçlara yönelik 3 pilot adliyede uzlaştırma uygulamasına geçilecek. Türkiye genelinde 1000 uzlaştırmacıya uzman uzlaştırmacı eğitimi verilecek.

Suça sürüklenen çocuklar yönünden kamu davası açılmasının ertelenmesi modeli oluşturulacak ve ilk derece yargılamayla kanun yolu incelemelerinin öncelikli olarak yapılması sağlanacak.

Çocuk işçiliği ile mücadele birimleri, 81 ilde yaygınlaştırılacak

Sokakta, ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında ücret karşılığı, gezici ve geçici tarım işlerinde çalışanlar başta olmak üzere çocuk işçiliğiyle mücadele edilecek.

Çocuk işçiliği ile mücadele birimleri, 81 ilde yaygınlaştırılacak, yerelde çocuk işçiliğiyle mücadele alanında çalışan ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon geliştirilecek.

Çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önleyecek program ve uygulamalar geliştirilecek, risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetler ile psikososyal destek programları yaygınlaştırılacak.

Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocuklara ihmal, istismar ve şiddet konularında farkındalık eğitimleri verilecek, çocukların yaşam becerileri güçlendirilecek.

Çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaçları doğrultusunda psikososyal destek hizmetleri yaygınlaştırılacak. Riskli ve a-tipik gelişim gösteren çocuklara uygun gelişimsel müdahaleler, izlenme ve yönlendirmeler yapılacak, çocuklar arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığı artırılacak.