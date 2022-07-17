çişleri Bakanı Soylu: Trafik yoğunluğu geçmiş bayramlara göre yüzde 50 artarken ölümlü kazalar azaldı

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz Bağlantı Yolu'na gelen Bakan Soylu, helikopterle bölgede inceleme yaptı.

Daha sonra kontrol noktasına geçen Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince 210 bin personelin, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat edebilmeleri için yollarda olduğunu söyledi.

Görevlerini aksatmadan yerine getiren personele teşekkür eden Soylu, yapılan denetimler, eğitimler ve ortaya konan süreçlerle bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki trafik standardizasyonun hemen hemen yakalandığını kaydetti.

Son 10 yıldaki bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarına değinen Bakan Soylu, "Özellikle hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama 15 iken şu anda günde ortalama 7. 2018 yılında 9-10 günlük bir bayram tatilinde trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148'di, şu anda, şu saate kadar aldığımız rakam 64. Bugün süreç bitecek, inşallah kazayla karşıya kalmayız. Neredeyse yarıdan daha aşağıya, 3'te birlik bölüme yakın ölümlü can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu." diye konuştu.

Soylu, Bolu'dan Anadolu'ya ve İstanbul istikametine geçen araç sayısının önceki bayram tatillerinde 900 bin seviyesindeyken, gece 12 itibarıyla bu rakamın 1,5 milyonu geçtiğine işaret ederek, geçmiş bayram tatillerine oranla yüzde 50'nin üzerinde trafik yoğunluğu artışı olmasına karşın trafik kazalarında ciddi azalmanın olduğunu vurguladı.

"20 kaza kara noktasında ölümlü kaza olmaması önemli"

Ölümlü trafik kazalarının en çok yaşandığı 4 ilin Antalya, Balıkesir, Hatay ve Ankara olduğuna dikkati çeken Soylu, kentlerde vatandaşları yaya ölümlerine karşı farklı yollarla yoğun şekilde uyardıklarını anlattı.

Yaya ölümlerinin geçmiş bayram tatillerinde iç acıtan bir tablo içerdiğini aktaran Bakan Soylu, "Şu ana kadar 6 yaya ölümü var. Motosiklet kazaları bizim için önemliydi, şu ana kadar da 8 motosiklet kazasından ölen vatandaşımız var. Aslında kritik noktalarımızı belirledik. Türkiye'de kaza kara noktası olarak belirlediğimiz 20 nokta var. Allah'a hamdolsun, şu ana kadar bu 20 noktada ölümlü kaza söz konusu değil. Bu da bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Soylu, 1 Temmuz itibarıyla Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar olan otoyollarda hız sınırının 120'den 130'a, Ankara-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyollarında da sınırın 140 kilometreye çıkarıldığını anımsatarak, bu uygulamanın sonucunu merakla beklediklerini dile getirdi.

Hız limitlerine uyan vatandaşlara teşekkür eden Soylu, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir ölümlü kazamız oldu. Tek kaybımız oldu. Onun dışında 1 Temmuz'dan itibaren böyle bir kazamız da söz konusu değil. Yani hız limitlerinin özellikle standardı yüksek olan yollarda standardına göre artırılması hususunda da şu ana kadar iyi sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan hem kurallara uyan hem de bu kurallara uymayı prensip haline getiren bütün vatandaşlarımıza bütün sürücülerimize tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan Gerede'ye yaptıkları helikopterli denetimde yollara park etmiş büyük araçların ciddi tehlike oluşturduğunu gördüklerini aktaran Soylu, bunlara karadan müdahale yapıldığını söyledi.

Tüm birimlerin şu anda Türkiye'nin her noktasında yarın sabaha kadar denetimde olacağını aktaran Soylu, "İnşallah vatandaşlarımızın emniyet içerisinde evlerine vasıl olmalarını sağlarız." dedi.