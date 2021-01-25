Çin'den getirilen ikinci parti aşılama sürecini hızlandıracak

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ocak ayında başlayan aşı uygulaması, bugün gelen 6,5 milyon doz yeni sevkiyatın ardından hız kazanacak.Dünyada aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının temini için anlaşma yaptı. Bu kapsamda, bu yıl içinde temin edilecek toplam 50 milyon doz aşının ilk sevkiyatını oluşturan 3 milyon doz Türkiye getirilmiş, 14 Ocak'tan itibaren de sırasıyla sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilere, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı.

Aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı bu sabah Türkiye'ye ulaştı. Yapılan anlaşma gereği 50 milyon doz inaktif aşının tamamının Türkiye'ye getirilmesiyle 25 milyon kişi aşılanmış olacak.

"CoronaVac aşısı için 13 Ocak'ta aşı için "Acil Kullanım Onayı" verildi

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan araçlarla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolün ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek analiz süreci başlatıldı. TİTCK tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildi. Bu süreçte aşılar, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtıldı.

Bugün gelen 6,5 milyon dozluk yeni aşı da yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilecek. Aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolün ve uygunluğunun teyidinin ardından yapılacak. Aşılardan alınan numuneler, TİTCK laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek analiz süreci başlatılacak ve analizlerin tamamlanmasının ardından aşılar kullanıma girecek.