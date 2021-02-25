Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Artık küresel salgının sosyal hayata etkileri ve normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz, yerinde karar dönemi." dedi.

Koca, şunları kaydetti:

"Yeterince yüksek hızda ve sistematik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha katetmemiz gereken çok yol var. Aşılamada yaklaşık 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon seviyesine ulaştık. Aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır. Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu aşımızı üretmektir."

"Mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz"

Vaka sayılarındaki artışın, bazı illerin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabileceğini ifade eden Koca, "Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde." diye konuştu.

Yerinde karar dönemiyle kurallara uyum konusunda güvenlik kuvvetlerinin denetimleri artıracağını açıklayan Koca, "Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim." dedi.

CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddialarına yanıt veren Koca, şöyle devam etti:

"Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı? Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin, biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Altını çiziyorum, hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir. Özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde ve özellikle ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek, aşının gelişini etkileme çabası içinde olmayalım. Önemli olan aracıya ekstra ücret verme durumudur. Biz ekstra ücret vermedik, pazarlığı Sinovac firmasıyla yaptık. Olması gereken devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz. Eğer bununla ilgili varsa bir sorun, bu kadar hassasiyetin olduğu durumu biliyorsunuz. Bana Sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı?"

"Tam kapanma düşünmüyoruz"

Bakan Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin soruya, "Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Koca, "BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek." dedi.

Kısıtlamalara dair bilgi veren Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

"Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğiz"

Aşılama çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Koca, "Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bizim için önemli olan nisan, en geç mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak." dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki haftalar giderek yoğunlaşacağına dikkati çeken Koca, "Bu biraz aşının tedariği ile de ilgili bir durum. Mart ayında daha yoğun, özellikle ayın 15'inden sonra daha yoğun aşının geleceğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Yerli Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmede bulunan Koca, "Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bakan Koca, liselerde yüz yüze sınavların Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacağını, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin de kabinede ele alınacağını açıkladı.