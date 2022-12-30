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CİMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı

Hükümetin çalışmaları ve kamu idaresinin eylem ve işlemleri hakkında vatandaşların görüş, istek, şikayet, öneri ve teşekkürlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı.

GÜNCEL 30.12.2022, 12:15
CİMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan CİMER, milletle devlet arasında hızlı, etkili ve kesintisiz bir iletişim köprüsü görevi üstleniyor. Bu yönüyle toplumun tüm kesimlerinden ilgi gören CİMER'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle vatandaşların erişimi daha da arttı.

CİMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 97'si "cimer.gov.tr" ve "e-Devlet kapısı" aracılığıyla, yüzde 3'ü telefon ve posta yoluyla gerçekleşti.

Vatandaşlar CİMER'e sadece talep ve şikayetlerini değil aynı zamanda aldığı kamu hizmeti sonrası kamu kurumları ve kamu personeline yönelik teşekkürlerini de iletti. Teşekkür başvuru sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdi.

Genç nüfus dağılımında kadınların başvurusu erkeklerin sayısını geçti

2022'de kadınların tüm başvurular içindeki oranı yüzde 40'tan yüzde 42'ye çıktı. İlk kez genç nüfus dağılımında kadınların başvuru sayısı erkeklerin başvuru sayısını geçti.

Nüfusa oranla en çok başvuru Ankara, Gaziantep, Adana, Hatay, Muğla ve İzmir'den yapıldı. Başvuranların eğitim durumunda yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahiplerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak yüzde 45 seviyesine çıktı.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında 30 bin görüş bildirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında kısa süre içerisinde 30 bin görüş geldi. Bu görüşler ilgili kurum yetkilileriyle paylaşıldı.

Engelli vatandaşların CİMER'e erişimleri kolaylaştırıldı

Resmi Gazete'de Haziran 2022'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği ile CİMER'e yapılacak başvuruların kapsamı, başvuruların değerlendirme ve cevap verme süreçleri ile kurumların bu yöndeki görev ve sorumlulukları açıkça belirlendi.

1 Eylül tarihinde devreye alınan uygulamayla sayıları 3 milyonu bulan görme, işitme ve konuşma engelli vatandaşların CİMER'e erişimleri kolaylaştırıldı. Görme engelli vatandaşlar için sistem kullanışlı hale getirilirken işitme ve konuşma engelliler için işaret dili tercümanları aracılığıyla başvuru oluşturma ve başvuruya verilen cevabı yine tercümanlar aracılığıyla anlatma hizmeti getirildi.

CİMER'de başvuruya verilen cevap sonrası gönüllü olarak memnuniyet anketine katılan vatandaşların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 107 arttı ve 570 bin kişiye ulaştı. CİMER hizmetinden duyulan memnuniyet bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında arttı.

"CİMER, 'Türkiye İletişim Modeli'nin önemli bir parçası"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ortaya koyduğu hedeflerin "iletişim" boyutunun, İletişim Başkanlığı olarak kendilerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Milletle devlet arasında iletişim köprüsü olarak gördükleri CİMER'i, 'Türkiye İletişim Modeli'nin inşasında katılımcı bir yönetim anlayışının tüm kamu yönetimi mekanizmalarında hakim olması amacıyla yeniden şekillendirdiklerini belirten Altun, haziranda yürürlüğe giren yönetmelikle bu alanda ilk kez hukuksal bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile katılımcı yönetim anlayışı kapsamında herkesin CİMER aracılığıyla dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanabileceğine işaret eden Altun, kurumların üst yöneticilerinin CİMER aracılığıyla yapılan başvuruları dikkate alarak uygulanan kamu politikalarının kamuoyu üzerindeki etkilerini takip edeceğini dile getirdi.

Altun, eylül ayında başlattıkları 'Engelsiz CİMER' sayesinde görme, işitme ve konuşma engelli vatandaşların rahatça başvuru yapmalarını sağladıklarını ifade ederek "Bu sayede engelli vatandaşlarımız da 7 gün 24 saat CİMER'e erişilebilir hale geldi. 2023 yılı bizim için çok özel bir yıl. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olmasından aldığımız motivasyonla bugün dünya çapında en büyük kamuoyu iletişim platformu olan CİMER'i halkla ilişkiler alanında daha da memnuniyet duyulan bir hizmet haline getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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