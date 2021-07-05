Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar küçükçekmece belediyesi koronavirüs corona Homofobi özge gürel
Emeklilerimizin aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz
Emeklilerimizin aylıkları ile bayram ikramiyelerini...
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin...
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık soru hazırlandı
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet...
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlatılacak
Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye...

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık soru hazırlandı

Uçakta gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından sanığa sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık soru hazırlandı.

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık soru hazırlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık sorular hazırlandı.

Polis ekiplerince, ifade alma işlemine bu gece başlanacağı öğrenildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.