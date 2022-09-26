CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan hakkındaki kararını verdi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.
GÜNCEL 26.09.2022, 19:45 26.09.2022, 19:48
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'taki belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Parti'li Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri ile karşılık vermişti. Özcan, tepki çeken bu sözleri sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edilmişti.
YDK, bugün Özcan hakkında Karar vermek için toplandı. YDK, yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "CHP YDK 26 Eylül 2022 tarihinde yaptığı toplantısında Bolu ili Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine katılanların oy birliği ile kesin olarak karar vermiştir" denildi.
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