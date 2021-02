CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Kongrelerde görev alacakları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttükleri kongrelerin büyük coşku ve heyecanla gerçekleştiğini belirtti.

Birliklerini, beraberliklerini ve kardeşliklerini güçlendirdikleri, ülkeye ve millete hizmet heyecanını yeniledikleri, umutlarını ve azimlerini biledikleri kongreleri demokrasi şölenlerine çeviren partililere teşekkür eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, siyasetlerinin temelinde, asırlardır elden ele, nesilden nesle aktarılarak bugünlere ulaştırılan bir büyük davanın olduğunu söyledi.

Bu davanın mayasının, medeniyetine ve milletine hizmet etme anlayışıyla yoğrulduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, büyüterek, daha çok güçlendirerek, refahı daha çok artırarak gösteriyoruz. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar hep bu anlayışla gece gündüz çalışmış, hep aynı menzile doğru ilerlemiştir. Hiçbir sıfat, hiçbir görev, konum, davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz. Genel Merkezimizden mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize kadar, teşkilatlarımızın her kademesindeki görev değişimlerini bayrak yarışındaki gibi bir sorumluluk aktarımı olarak görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde, gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden, bu anlayışla çok daha azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz."

Erdoğan, AK Parti'nin, ülkeyi kalkındırma ve büyütme, milletin huzurunu ve refahını ileriye taşıma yolunda verdiği mücadelenin yanında yer alan herkese, kapılarının da gönüllerinin de yönetim kademelerinin de sonuna kadar açık olduğunu, teşkilatta sorumluluk üstlenen arkadaşlarının da bu anlayışa milletin her bir ferdini partiye kazandırmak için samimiyetle gayret göstereceğine yürekten inandığını dile getirdi.

"2023 seçimleri kritik öneme sahiptir"

AK Parti'nin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrının "milletin her bir ferdinin kendini bu çatı altında görebilmesi ve hissedebilmesi" olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Girdiğimiz her zorlu mücadelede milletimizin, bizi gerektiğinde can pahasına sahiplenmesinin arkasında işte bu gerçek vardır. Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden, seçim gününe kadar var gücünüzle sahada çalışmanızı, kapısını çalmalık, derdini dinlemedik, gönlünü kazanmadık vatandaşımız bırakmamanızı istiyorum. İşte hep birlikte takip ediyoruz. Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor. Hamdolsun bugüne kadar Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Karşımızdaki bu hazin tablo, bizim hem ülkemize yaptığımız hizmetleri sürdürmek hem de kazanımlarımızı korumak için sürekli teyakkuzda bulunmamız gerektiği gerçeğini teyit ediyor."

Erdoğan, çocuklara 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmaları ve mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarında görev alanların böylesine büyük bir vebali üstlendiklerinin farkında olduklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Bu süreçte Rabia'mıza daha sıkı sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Canlı bağlandığı kongrelere katılan partililerle hep birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." diyen Erdoğan, "Rabia'mız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır." şeklinde konuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, küresel, siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye'nin sapa sağlam ayakta durduğunu belirten Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde dünyada yaşananların, Türkiye'ye son 18 yılda kazandırdıkları alt yapının, ülkeyi uluslararası düzeyde nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını şüphe ve itiraza mahal vermeyecek şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Bütün bunların ancak gören gözler, duyan kulaklar, hakkı söyleyebilen diller ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş, onu da biliyoruz. Ama her şeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak, herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek, ülkemize hayırlı bir hizmet vermiş oluruz. Bu konuda sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep söylediğimiz gibi bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak milletimizle birlikte başardık, sizlerle başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri, 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür."

Erdoğan, basın ve sosyal medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece duyurulma yeri olduğuna işaret ederek, "Yapmamız gereken, her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Bunun için de sürekli sahada olmamız şart." diye konuştu.

"Gece gündüz ter döktük"

AK Parti olarak bugünlere, aziz milletin duasının yanında ailesi, işi ve mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldiklerini belirten Erdoğan, 18 yıllık iktidarı döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldıklarını anımsattı.

Tüm saldırılar karşısında, her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen "iman varsa, imkan da vardır" diyerek yollarından geri dönmediklerinin altını çizen Erdoğan, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, insanları kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşların tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendimize 'inanıyorsanız, üstünsünüz' ilahi müjdesini rehber edinerek, gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden devletin her kademesine kadar tüm platformlarda her türlü meselesiyle ilgilenen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı. Milleti hor, hakir görerek sürekli aşağılayan kerameti kendinden menkul zihniyet yerine, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden bir tasavvura bıraktık."

"Hiçbiri bizimle eser yarışına giremedi"

Giresun İl Kongresi'nde annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığını gören Erdoğan, "Evet, anacığım ile beraber... Oradaki hazırladığınız tablo sebebiyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Giresun sizlere selam, sevgi, saygılarımı özellikle ifade ediyorum. Ana gibi yar olmaz. Ayaklarının altı öpülesi analarımızla buralara geldik. Onun için ayrıca kadın kollarımız çok büyük önem taşıyor." dedi.

Gayretle, hesabi değil, hasbi şekilde çalıştıkça milletin de daha kararlı bir şekilde kendilerine sahip çıktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz samimiyete koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Ülkemize, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını arttırdığımız için mutluyuz. Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Karşımıza çıkan muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi."

"Hayalleri bile yetmez"

Kongrede, Fatih Sultan Mehmet ile fotoğrafının yer aldığı pankarta dikkati çeken Erdoğan, "İşte şu anda karşımda Fatih'i görüyorum, 'bizim projelerimize onların hayalleri yetmez' idrakini görüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin şu anda Karadeniz'de Fatih ile doğalgaza ulaştığını anımsatan Erdoğan, "Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. 'Durmak yok, yola devam' dedik, şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez." ifadelerini kullandı.