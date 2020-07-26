CHP'nin 37. Olağan Kurultayında gözler PM seçimlerinde

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı.

Bilkent Odeon'da dün başlayan kurultayın ikinci gününde CHP'de gözler kurultaydan sonra en yetkili organ olan Parti Meclisi (PM) seçimlerine çevrildi.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını başlattığı kurultayın ikinci gününde, hem 60 kişilik PM hem de Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Bu kapsamda sabah 08.30'da başlayan PM adaylığı için başvurular sona erdi.

CHP'de 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) seçiliyor. Delegeler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen adaylar arasından 8'ini seçerek PM'ye gönderiyor.

Kalan 52 üye ise "çarşaf liste" yöntemi ile belirleniyor.

CHP'de PM üyeliğine adaylık için 10 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

CHP'de PM'ye girebilmek için de yaşanan rekabetse hem kurultay salonuna hem de salon dışına yansıyor.

Bilkent Odeon çevresinde aday adaylarının afişleri yoğun olarak yer alırken, salon içinde de adeta tanıtım seferberliği yaşanıyor. Aday adayları kurdukları stantlarda kendilerini tanıtırken, yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veriyor.

Kurultayda aday adaylığı için verilen sürenin dolmasının ardından başvurular incelemeye alınacak. Geçerli başvurular ilan edildikten sonra seçim pusulanın basımı için liste matbaaya gönderilecek.

Baskı işleminin ardından Divan Başkanlığının ilan edeceği saatte seçimlere geçilecek. PM adaylarının çok fazla olması durumunda seçimlerin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Seçimlerde kota uygulanacak

CHP'de PM seçimlerinde yüzde 33 cinsiyet kotası ile yüzde 20 gençlik kotası uygulanıyor.

Öte yandan, seçimler öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 veya 80 kişiden oluşan bir anahtar liste açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun listesinin yanı sıra farklı listelerin de kurultay salonunda dağıtılması öngörülüyor.