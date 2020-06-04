Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın korona corona survivor
CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü
CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li...
Washington DC'deki George Floyd gösterilerinde tansiyon düştü
Washington DC'deki George Floyd gösterilerinde...
Şehit babasından gururlandıran vasiyet
Şehit babasından gururlandıran vasiyet
Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu
Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130...
Trabzonspor CAS'a başvuracak
Trabzonspor CAS'a başvuracak

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü.

Anahtar Kelimeler:
Enis BerberoğluChpMilletvekili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.