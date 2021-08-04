Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldığını kaydetti.

"Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavileri tamamlandı." diyen Kurum, "Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım, 47,5 milyon lira." ifadesini kullandı.

"(Yangın bölgesi) Konutları 3+1, 2+1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz." diyen Kurum, şunları söyledi:

"93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Bunun dışında da 20 mahallemizde wc-duş sistemini kurmak suretiyle ihtiyaçları karşılayacak adımlarımızı attık.

(Yangın bölgesi) Mahallelerimizin hepsinin altyapısına da yangın hidrantı getirmek suretiyle de olası yangınlara karşı çok daha fazla tedbir almış olacağız.

(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir şekilde haberleri yok."