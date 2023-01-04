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CEVA Lojistik ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen Geleceğe Doğru Yöneticilik Gelişim Sertifika Programı ilk mezunlarını verdi

CEVA Lojistik Türkiye “Geleceğe Doğru Yöneticilik Gelişim Programının” ilkini gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) iş birliği ile gerçekleşen dokuz ay süren ve toplam on altı modülden oluşan program, kırk iki yönetici mezunuyla kapanış törenini Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

GÜNCEL 04.01.2023, 11:08
CEVA Lojistik ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen Geleceğe Doğru Yöneticilik Gelişim Sertifika Programı ilk mezunlarını verdi

Program beş ana başlıkta yapılandırıldı

CEVA Lojistik Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz, “Programı planlarken bir yöneticinin rolü nedir, nasıl olmalıdır, bir yöneticinin organizasyonun toplamı ile etkileşimi nedir, nasıl olmalıdır sorularına yanıt aramaya çalıştık. Programı 5 ana yetkinlik grubu üzerine inşa ettik. Bunlar etkileşim, iş birliği, başarı, liderlik ve öz yönetim. Modüllerin aslında birbirleriyle olan yakın etkileşiminin en büyük sebebi budur. Programın içeriğini klasik yöneticilik becerileri ve yetkinliklerinin yanı sıra inovasyon, teknoloji trendleri, bilişim yönetimi gibi güncel konular üzerine kurgulamak istedik. Bu programda, en iyisini ve en güzelini yakaladığımızı gördük. 9 aylık uzun bir programı tamamlayan tüm katılımcılarımıza gayret, sabır ve dirayetleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sektörde deneyimli eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen program, Bireyi Anlamak/Kişisel Liderlik, Esnek ve Uzaktan Çalışmada Kendi Kendini Yönetme ve Motivasyon, Büyük Resmi Görmek ve Stratejik Yönetim, Yaşam Serüveninde İş ve Özel Yaşam Dengesi, Liderler İçin Transaksiyonel Analiz ile İlişki Yönetimi, Değişim Yönetimi ve Krizi Fırsata Çevirmek, Lider Takım Stratejileri, Karar Verme Teknikleri, Ekonominin Kodları, Kurum Kültürü, Kurumsallaşma ve "Tercih Edilen" Marka Oluşturmak, Liderler İçin Etkin İletişim ve Global Vizyon Yaratmak, Dijital Dönüşüm, Teknolojik Trendler ve İnovasyon, Müşteri Deneyimi Yönetimi, Fasilitasyon ve  Analitik Düşünme Becerisi olmak üzere toplam 16 modülden oluştu ve dokuz aylık bir sürede tamamlandı.

BAUSEM Direktörü Dr. Öğretim Üyesi F. Elif Çetin “Sürekli Eğitim Merkezi olarak biz de bu büyük aile içinde 18 yıldır faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaşam boyu eğitimle ilgili literatüre baktığımızda; en az derece kadar önemli, tamamen uygulama ağırlıklı, yaş, mekân ve zaman kısıtlamaları olmaksızın dijital platformlarla desteklenmiş esnek yapıdaki müfredatlara sahip sertifika programlarının çok daha işlevsel, amaca uygun, gerektiğinde dereceye taşınan, dereceyle entegre basamaklar olduğunu biliyor ve tüm çalışmalarımızı buna göre yapılandırıyoruz. Değişimle birlikte, sektörün kendini yeni iş modellerine adapte etmesi gereksinimi ise sadece fiziki yatırımlarla atılabilecek bir adım değil. Burada; eğitimli işgücü ihtiyacı aynı oranda yükseliyor ve daha da önem kazanıyor. Sektöre bu yönde de öncülük eden, genç ancak zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan CEVA Lojistik hem çalışanına hem de sektöre katkı sağlıyor” diye belirtti.

Yenilenmek ve güncellenmek sektörün ihtiyaçlarına yanıt verecek

Kapanış töreninde, süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarını CEVA Lojistik Genel Müdürü Fuat Adoran ve İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz‘dan alırken Fuat Adoran, “Öncelikle BAUSEM’e, değerli yöneticilerime, eğitmenlere ve İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz’a ve ekibine, değişimi takip ettikleri ve kendimizi güncelleyeceğimiz programın gerçeklemesindeki tüm gayretleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili katılımcılarımız, bu program içerisinde elde ettiğiniz değerli bilgileri sırt çantalarınıza koyacağınıza ve ihtiyacınız olduğunda ileride kullanacağınıza eminim. Hem katılımınız hem de mezuniyetiniz için sizleri tekrar tebrik ediyorum.” dedi.

#CEVA Lojistik #Bahçeşehir Üniversitesi
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