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Çavuşoğlu: Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

GÜNCEL 19.01.2023, 10:08
Çavuşoğlu: Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını söylüyoruz

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD'nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Washington'daki Türk basın mensupları ile basın toplantısı düzenledi.Blinken ile görüşmesinde, Türkiye'nin F-16 alım talebi dahil ikili ve bölgesel birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini de kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.

Görüşmede Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye'ye yeniden odaklanmak üzere ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD'nin daha önce başta Menbiç Yol Haritası olmak üzere Türkiye'ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Türkiye'ye davet ettiğini de belirtti.

"Görüşlerimizin büyük oranda örtüştüğünü görmekten memnun oldum"

Çavuşoğlu, NATO üyeliği sürecindeki ülkelerden İsveç'le ilgili Blinken'a, "Özellikle İsveç'in daha yolun başında olduğunu belirttiğini" söyledi.

Görüşmede, PYD/PKK'ya verilen desteğin sonlandırılması ve FETÖ terör örgütü konusunda müttefiklik ruhu işbirliği ile hareket edilmesi gereğine vurgu yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Görüşlerimizin büyük oranda örtüştüğünü görmekten memnun oldum." ifadesini kullandı.

Akdeniz ve Yunanistan konusu

"ABD'nin Yunanistan ile ilişkisinde dengeyi onların lehine bozduğunu" söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihmal ettiğini ve ABD'nin bu konuda herhangi bir itirazı olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Akdeniz'deki gelişmeler konusunda şunları söyledi:

"Rum kesimi ABD'den silah alabilecek. Kime karşı? Kıbrıs Türklerine karşı, Türkiye'ye karşı. Kara para aklama konusunda Rum kesimi daha iyi işbirliği yapmış diye. Konu kara para ise daha farklı teşvikler verilebilir. Bu, dengeyi bozmak demektir. Biz ABD'yi Yunanistan'la ilişkilerde tekrar dengeli olmaya çağırıyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Yunanistan'a F-35 satılması konusunda ise "Biz Yunanistan gibi engelleme politikası güden bir ülke değiliz. Biz kendimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, bu konuda ABD'nin iki NATO üyesi ülke arasında daha dengeli olması gerektiğini hatırlattıklarını vurguladı.

Suriye'deki "tıkanmışlığa" vurgu

Suriye ilgili ABD'nin Özel Temsilci statüsünde bir atamasının olmadığına değinen Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye bir Özel Temsilci ataması ve siyasi sürece daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Suriye ile ilgili kurulmuş mekanizmaların işlevselliği konusunda "tıkanmışlık" sorununa işaret eden Çavuşoğlu, Blinken'la görüşmesinde, Suriye'ye tekrar odaklanma ve birlikte çalışma konusunda bazı tekliflerde bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu Suriye'yle ilgili daha önce (Münbiç yol haritası, 30 kilometre derinlik gibi konularda) verdiği sözleri tutmayan ABD'ye karşı güvenin zedelendiğini ve YPG/PKK'ya verilen silah desteğinin sonlandırılması gerektiği konularını da görüşmede aktardıklarını ifade etti.

Biden ile kişisel ilişkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden ile ikili ilişkilerin iyi veya kötü olmasının her zaman aynı derecede sahaya yansımadığını belirterek, "Bugün ikinci bakanlar toplantısını gerçekleştirdiğimiz stratejik mekanizmayı kurma teklifi aslında Biden'dan geldi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Her görüşmede ve açıklamada Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu, önemli bir ortak olduğunu da söylüyorlar. Ama fiiliyatta bu her zaman böyle oluyor mu? Özellikle Suriye'de YPG/ PKK'ya verilen destek bakımından söylüyorum. Hayır." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD tarafından Rusya ve Ukrayna ve özellikle tahıl anlaşması, arabuluculuk ve esir takası dahil birçok konuda Türkiye'ye her zaman olduğu gibi teşekkür edildiğini, gelecek süreçte tahıl anlaşmasının devamının önemli olduğuna vurgu yapıldığını söyledi.

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