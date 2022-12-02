Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakereleri için pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Ssvaşına ilişkin, İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde, Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumuna katıldı.
Forum kapsamında "Özel Diyalog" oturumuna iştirak eden Çavuşoğlu, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair soruları yanıtladı.
Bölge ülkeleriyle ilişkilere değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu noktada önemli rol oynadığını, bölgede yaşanan krizlerin fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi.
İsrail'de yeni bir hükümetin kurulmasından yararlanarak ilişkileri normalleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bu normalleşmenin, Filistin davasına ihanet olarak algılanmasının veya Filistin davası pahasına olarak düşünülmesinin yanlış olacağını söyledi.
Çavuşoğlu, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadesini kullanırken, bu normalleşmenin, her iki tarafa ve bölgeye katkı sunduğunu belirtti.
Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Çavuşoğlu, "İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğüne de işaret ederek, "(Suriye'nin kuzeyinde) DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
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